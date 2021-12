EE. UU. pide otra vez a sus ciudadanos tomar precauciones si visitan el Caribe colombiano

La embajada de Estados Unidos en Colombia lanzó nuevamente una alerta a los ciudadanos que viajen a zonas del Caribe colombiano, incluidas Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y sus alrededores. Les pidió tomar precauciones adicionales para no ser víctimas de robos con escopolamina o hurtos convencionales.

Entre las recomendaciones están:

Permanecer en áreas frecuentadas por turistas.

Si está planeando un viaje a Barú, la Embajada de Estados Unidos le recomienda que contrate un bote, un autobús o un taxi turístico para proporcionar transporte en lugar de conducir usted mismo.

Mantener un perfil bajo.

Tener cuidado de su entorno al caminar o conducir en áreas con menos presencia policial.

Mantener las puertas del automóvil cerradas con llave y las ventanas subidas.

No mostrar signos de riqueza, como usar joyas o relojes costosos.

Ante la recomendación de EE. UU. sobre el Caribe colombiano, el alcalde de Cartagena, William Dau, consideró que los argumentos son “irrefutables”.

“¿Qué dicen los gringos? Hombre, que hay inseguridad, eso es irrefutable, pero no dicen, ‘no viajen a Cartagena, no viajen a Barranquilla, no viajen a Santa Marta’. Lo que le dicen es lo que le diría cualquier buen padre de familia a sus hijos que se van de paseo: ‘Oye, no te metas en los antros, no te metas donde hay violencia, no te metas donde hay delito’”, dijo.

No obstante, para Mario Muvdi, presidente de Cotelco en Atlántico, “es una exageración, cuando nosotros atendemos más del 20% de turistas este año, que ha sido un año de recuperación, son extranjeros y se van muy felices”.