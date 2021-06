Fiscalía capturó siete funcionarios acusados de conformar el cartel de los comparendos en Valledupar

Investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron a cuatro empleados de planta y un contratista de la Secretaría de Tránsito de Valledupar señalados de dejar caducar 1.368 comparendos, prescribir más de 80 mil y de participar en otras irregularidades que generaron un millonario detrimento a las arcas del municipio.

“La gran mayoría de ellos pertenecen al área de trámites del 'front office’ de la oficina, es decir, que son las personas encargadas de recibir, por ejemplo, los traspasos, las matrículas de vehículos y los cambios de servicio para cuando corresponda”, declaró el secretario de Tránsito de Valledupar, Roberto Daza.

Posteriormente, dos funcionarios más se entregaron voluntariamente a la Fiscalía.

“La investigación va apuntando a que es posible que no hayan ingresado los dineros que debían, que presuntamente hayan rebajado dineros que no debían y que borraron información que no debieron borrar”, manifestó Luis Alfonso Freite, abogado de una funcionaria capturada.

De acuerdo con el secretario de Tránsito de Valledupar, las presuntas irregularidades vienen desde el año 2018.

La investigación está a cargo de las Fiscalía 12 seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

“Desde ya la posición como concejal de Valledupar, es indagar a profundidad para conocer la realidad de los hechos y si lamentablemente las personas son culpables, pues les caiga todo el peso de la ley", expresó el concejal de Valledupar Guido Castilla.

Los siete funcionarios aguardan a las audiencias preliminares como presuntos responsables de concierto para delinquir agravado , prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión y cohecho impropio.