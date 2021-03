Iba frecuentemente a este almacén y, en su última visita, decidió robar y golpear a la empleada

El cliente frecuente de un almacén en Barranquilla decidió robar el local la última vez que lo visitó.

La empleada del lugar contó que el hombre la cogió "del cuello y con la camisa me tapa la boca. Mi reacción fue gritar, grité tres veces muy fuerte y gracias a eso mi compañero logra reaccionar y se esconde. Cuando yo grito, el hombre me pega más fuerte en la boca como para que yo me callara".

Según ella, uno de los asaltantes era un cliente asiduo.

"Él ya había venido a comprarnos en varias ocasiones. Cuando él entra, él entra con un acompañante y él me dice que, ajá, que qué ha llegado nuevo, normal, como él siempre venía a comprar", sostuvo.

En otro hecho, sicarios en moto llegaron al barrio La Esmeralda, donde dispararon contra varias personas que se encontraban departiendo en un picó.

En el ataque acabaron con "la vida de Yesith de Jesús Rodríguez, de 39 años de edad, posteriormente el delincuente se sube como parrillero a una motocicleta que lo esperaba y huye en compañía de otro individuo", detalló el coronel Carlos Cabrera, subcomandante de la Policía de Barranquilla.

En medio de la balacera, una adolescente de 15 años recibió dos impactos de bala y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permanece en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial.

Se desconocen los móviles del ataque.