Impresionante rescate de una mujer en altamar: pescadores que salían a una faena la encontraron

El rescate de una mujer que durante varias horas estuvo flotando a la deriva cerca a las playas de Puerto Colombia ha generado conmoción en el Atlántico. Autoridades investigan el hecho para poder esclarecer cómo llegó hasta ese lugar.

Dos pescadores que se dirigían a realizar una faena en Puerto Colombia, Atlántico, realizaron el rescate de la mujer luego de verla flotando a la deriva en el mar.

"Mi compañero me advierte que al frente tenemos un tronco. Con las líneas y las varas, yo me desvío unos 15, 20 grados, a la derecha y, cuando voy a ver el tal tronco, se mueve y me levanta la mano. Imagínese el susto", dijo Rolando Visbal, uno de los pescadores.

Gustavo Borsch, su compañero, se mostró satisfecho por haber lograr rescatar con vida a la mujer, a quien inicialmente le lanzaron un chaleco salvavidas.

"No pescamos, pero esa es la mejor pesca de mi vida, salvar una vida, estoy feliz por eso", afirmó.

De inmediato, le brindaron los primeros auxilios para ponerla a salvo y trasladarla hasta un centro asistencial de Puerto Colombia. "Tranquila, tranquila, no te preocupes”, le decían.

Según los pescadores, la mujer habría durado varias horas flotando a una distancia de entre 2 y 4 kilómetros desde la orilla de la playa, hecho que despertó sospechas en los rescatistas.

"Le pregunté que por qué estaba tan lejos y cómo había llegado hasta allá. Me dice que se había metido a nadar en la noche”, aseguró Rolando.

Sin embargo, el pescador dijo que, “como rescatista de toda la vida” que ha sido, sabe que “eso es imposible”.

“¿Qué pasó? En mi concepto son dos cosas. Se lanzó de un bote, de una embarcación, o la tiraron. Ella cuenta que se metió al mar, pero lograr esa distancia de más de 3 kilómetros" genera dudas, anotó.

Las autoridades investigan cómo y por qué la mujer terminó a la deriva en el mar. Su rescate se produjo en la mañana del pasado sábado 26 de septiembre de 2020.