Insólito: familiares de muerto se llevaron el cuerpo por la fuerza y recorrieron Fundación con él

Un grupo de personas no aceptó el dictamen médico inicial que decía que su padre había muerto por COVID-19.

Después de forzar el portón del hospital en Fundación, Magdalena , sacaron su cuerpo en una camilla y recorrieron las calles del municipio.

La Policía intervino para que la familia entrara en razón y devolviera el cuerpo al hospital. Minutos después donde les notificaron que su ser querido no había muerto por coronavirus.

"Me llamaron de la Secretaría de Salud de Santa Marta donde me dicen que me entregan a mi papá porque la prueba de patología salió negativa. Y ahora quiero saber quién me responde a mí por la difamación de que mi papá tenía COVID”, dice María Morón, hija del fallecido.

Y es que la crisis del tercer pico del COVID-19 tiene en alerta a todo el personal médico.

En Santa Marta ya no hay camas para atender a los enfermos.

"Hemos pisado varias clínicas y en ninguna me aceptan a mi padre, entonces para dónde voy a coger yo”, dice María Medina, hija de un afectado por COVID-19.

Las autoridades buscan remitir a los pacientes a otras ciudades.

"Especialmente de la región Caribe como Barranquilla. Se colapsó esa ciudad y seguimos con Cartagena, Valledupar, Sincelejo", indicó Henrique Toscano, secretario de Salud de Santa Marta.

Santa Marta registró en las últimas 24 horas un total de 226 nuevos contagios y 11 muertos.