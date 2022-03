Mototaxista que golpeaba constantemente a su pareja fue asesinado por vecino que quiso protegerla

Milagros, de 37 años, sobrevivió a la brutal golpiza que le dio su pareja, un mototaxista de 28, en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena. La mujer buscó ayuda de un vecino que, en su afán por protegerla, le disparó faltamente al maltratador.

La víctima de violencia intrafamiliar relató que la tormentosa relación había durado cerca de un año y 5 meses, y aunque ella dijo que intentó dejarlo y lo denunció ante las autoridades, él se negaba a separarse.

El día que el mototaxista murió, el pasado lunes 28 de marzo, sobre las cuatro de la madrugada, el maltratador llegó en estado de embriaguez a la parcela que cuidaban en la vereda Bajo del Tigre. Entonces agarró a Milagros, le golpeó la cabeza contra las paredes de la casa y le lanzó una botella al rostro.

“Me siguió arrastrando hasta que cogió el machete y empezó a darme planazos en la espalda, me daba en la cabeza, en los brazos”, contó la víctima.

“Me decía que me iba a matar, me haló demasiado el cabello, me arrancó parte del cabello, y me desfiguró prácticamente toda la cara”, afirmó.

Malherida, corrió casi desnuda hasta la casa de un vecino, a quien le pidió ayuda.

Al ver cómo se encontraba la mujer, el señor terminó disparándole al mototaxista, quien, según habitantes del sector, maltrataba constantemente a su compañera sentimental.

Milagros sostuvo que cuando su pareja la alcanzó “llegó armado con dos machetes y fue cuando el vecino, sin intención, porque yo me imagino que lo hizo fue para ahuyentarlo, disparó. No sabía que él estaba herido porque él no dijo nada”.

Paola Pianeta, secretaria (e) del Interior de Cartagena, lamentó lo ocurrido y afirmó que se activó “una ruta para acompañarla también porque ella es una víctima de violencia, esto obviamente tuvo un desenlace trágico, pero ella todavía debe tener un acompañamiento sicosocial”.

No obstante, la víctima teme represalias de la familia del mototaxista.

Entretanto, su vecino deberá responder por el delito de homicidio.

Líneas para denunciar violencia contra la mujer



Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

Línea 3330333588 (24 horas, los 7 días de la semana) si necesita ser escuchada

