Ómicron llegó a Barranquilla, donde detectaron 3 casos

En Barranquilla se detectaron los tres primeros casos de ómicron, variante que se está convirtiendo en la dominante en Colombia, que ya entró en el cuarto pico de la pandemia del COVID-19.

Según las cifras del 1 de enero de 2022, de cada 100 colombianos que se hicieron la prueba, 16 dieron positivo para coronavirus. Este sábado se informaron 12.415 contagios, balance que no se veía desde mediados de 2021.

Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario, advirtió que “han venido subiendo de 2.000 en 2.000 casos adicionales diarios, eso está demostrando una circulación muy activa de COVID-19”.

Delta continúa siendo la variante predominante en el país, pero circula de la mano con ómicron, que crece a pasos agigantados.

Frente a este panorama, el médico PhD en epidemiología Jaime Ordóñez prevé “que en las próximas dos semanas la variante ómicron podría ser dominante en el país".

"Eso significa que vamos a tener una ola que podría tener más o menos unos 200 mil casos nuevos semanales”, anotó.

“Esto en castellano lo que significa es que vamos a tener un incremento de casos más rápido de lo que teníamos en picos anteriores”, recalcó Carlos Álvarez, miembro del comité asesor epidemiológico del Ministerio de Salud.

Ómicron es más contagiosa y, aunque también es menos letal, esto no significa que no tenga consecuencias sobre quienes no se han vacunado.

Por eso, la clave para contener la pandemia del COVID-19 es y será la inmunización.