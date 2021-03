Se ahogó en el Tayrona un turista bogotano, denuncian que no había salvavidas

César Augusto Bolaño, de 33 años, se ahogó en el Parque Nacional Tayrona, donde pasaba unos días de vacaciones con su familia.

El hombre se encontraba nadando en el sector de Cabo Juan, pero al parecer un calambre evitó que pudiera regresar a la orilla, así como el fuerte oleaje.

Otros turistas que estaban en la zona, y que en redes sociales afirmaron que no había socorristas, intentaron auxiliar a César.

“Las personas tuvieron que unir toallas, camisas, todo, para hacer una cuerda de rescate hacia él. No había nada, ni una campana. En ese momento no llegó nadie, después de 20 minutos llegó una enfermera, que no contaba con los implementos necesarios para salvarlo”, afirmó Camilo Giraldo al denunciar en Twitter el presunto hecho de negligencia en uno de los lugares más visitados de Magdalena.

“¡Ayuda, se nos va a morir, hagan algo!”, gritaba uno de los amigos de César, que yacía inerte en la playa, según se ve en un video grabado por uno de los testigos.

“Carguémoslo, llevémoslo a la lancha”, decía mientras su esposa intentaba reanimarlo. En las imágenes no se veía personal capacitado para brindarle atención.

“Un joven se ahogó, en ese momento no se encontraba salvavidas, enfermera, no había un flotador, no había una cuerda, no había nada. Mi hermano junto a mí y otra persona que era de Argentina, tratamos de socorrer al que se estaba ahogando. No es como dicen que había alguien, eso es mentira”, sostuvo.

Asimismo, denunció que en Tayrona les exigen “comprar un seguro, que cubre cualquier accidente o calamidad que pase en el parque”.

Dicho seguro cuesta 5.000 pesos.