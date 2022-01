Amorosos, unidos y con sueños: así recuerdan a familia que murió en tragedia de La Línea

En el accidente en la vía Cajamarcá-Calarcá murió la familia Orozco Monsalve. Eran ellos Cristian Orozco, de 34 años; su esposa Luisa Fernanda Monsalve, de 23; sus hijos Cristopher, de 6 años; y Adrián, de 10 meses; además de la mamá de Cristian, Mari Vargas, de 69 años.

La familia había alquilado un vehículo para viajar de descanso a Ibagué.

“Yo me enfermaba y era la que corría conmigo para el centro. Me cogía de la mano, mamita vamos al centro. El 31 compramos una carne e hicimos morcilla y ella muy contenta bailó afuera, asamos carne y a las once me dijo me voy a pasar el feliz año con mis hijos, mi esposo, mi suegra y el cuñado que vino de Brasil”, relató María Elena Gonzáles, madre y abuela de las víctimas.

Cristian Orozco era trabajador de una granja agrícola, dedicado a sus dos hijos y quien soñaba con montar su propio negocio.

“Como esposo, excelente; como persona, mucho mejor; como yerno, con mi hermana excelente. No tenemos quejas de él ni de Mari, la suegra. Eran una familia muy unida, siempre muy pendientes de mi hermana”, explica Jackeline González, hermana de Luisa Fernanda.

Durante las fiestas de fin de año, la familia celebró en el barrio y tenían todo listo para el viaje a Ibagué, donde viven familiares de Cristian.

Los vecinos también recuerdan mucho a esta familia que se caracterizaba por su alegría, felicidad y por su integración, sobre todo en las actividades decembrinas como las que pasaron recientemente.

La abuela recuerda que antes de salir de Dosquebradas les pidieron dejar los niños.

“Ella dijo ‘hace mucho tiempo no paseamos’, y el hermanito le dijo: ‘váyase sola, deje los dos niños acá con nosotros y los cuidamos’. Y ella dijo ‘cómo dejo mis hijos acá, yo tengo que andar con ellos’”, explicó la madre de Luis Fernanda.

Dos familiares se encuentran en Ibagué reclamado lo cinco cuerpos para llevarlos a tierra natal.