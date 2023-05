¿Asamblea de Fecode terminó en pelea? Video que circula en redes sociales muestra un alboroto

En redes sociales está circulando un video que muestra un alboroto en medio de una asamblea de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode . Esa situación habría sido protagonizada por Carlos Rivas, presidente de la federación, y otro integrante.

El video en cuestión muestra cómo los dos miembros de Fecode terminan en el piso tras un aparente forcejeo. Esta situación, al parecer, fue ocasionada en medio de un acalorado debate.

Vergonzoso lo que sucede en la II Asamblea Extraordinaria de @fecode. Varios asistentes se fueron a los golpes con el presidente @CarlosRFecode. pic.twitter.com/koPQ34GimW — Sergio Mesa (@sermeca) May 30, 2023

No obstante, Carlos Rivas, presidente de Fecode, aseguró que no se trató de una agresión. “Nos fuimos al piso, no hubo ninguna actitud de agresión mía ni de agresión del compañero. Aquí se quiere que la asamblea siga normal. Lo que hay es un debate en relación al tiempo, aquí no hay nada personal”, aseguró.

Entretanto, la otra persona que se vio envuelta en la situación le dio la mano al presidente de Fecode y pidió a los asistentes a la asamblea que siguieran trabajando. “En el debate es válida la diferencia y es válida la crítica", señaló.

La cuenta de Twitter de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, también se refirió a lo ocurrido durante el encuentro, que se tuvo lugar este martes, 30 de mayo de 2023.

“La Asamblea General Extraordinaria se desarrolló hoy con diferencias que se sustentaron con diálogos. No hubo golpes y menos violencia. Con un video mal grabado, fuera de contexto y poco claro de una caída buscan crear una mentira para convertirla en una noticia que no existe”, dice el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Fecode.