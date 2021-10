Lúgubre panorama para el personal de la salud en Colombia tras asesinato de médico en Puerto Tejada

José De los Reyes González, un médico reconocido y muy querido de la ESE Norte 3 Hospital Cincuentenario, en Puerto Tejada, Cauca, fue asesinado por sicarios cuando se movilizaba en una camioneta por una de las calles del municipio.

Según testigos, el asesitano ocurrió cuando detuvo el vehículo y fue sorprendido a tiros. Colaboradores del hospital marcharon con globos blancos y pancartas para rechazar este acto de violencia.

“Hoy rechazamos todo acto de violencia contra la misión médica, contra la comunidad, contra la institución y pedimos que se pueda esclarecer los hechos y que no quede impune un asesinato más”, dijo Adela Mezú, gerente de la ESE Norte 3 Hospital Cincuentenario.

El doctor González no había reportado amenazas y tampoco le robaron nada cuando lo atacaron.

“No tenemos el móvil de los hechos estamos esperando el pronunciamiento de las autoridades. Lo que se manifiesta es que no hubo hurtos de sus pertenecías”, agregó Adela Mezu.

La Policía señaló que ya realiza las investigaciones para establecer qué hay detrás de este homicidio, mientras tanto, desde la Red departamental de Jóvenes del Cauca piden la intervención del Ministerio de Justicia ante los hechos de violencia que golpean a este municipio.

Por otro lado, durante el 2020, se registraron 325 ataques al personal médico en Colombia, la cifra más alta en los últimos 24 años, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La denuncia se hizo durante un un foro en el que se habló del proyecto que busca garantías para el personal de la salud. Los médicos hablaron de esos hechos que califican como una enfermedad.

“La violencia es una enfermedad y, de hecho, la violencia contra el personal y talento en salud incluyendo los médicos es una pandemia”, declaró el Dr. Jaime Arturo Mejía, integrante de la Unión de Patología de Colombia.

Una muestra de esa violencia la vivió la hematóloga Patricia Romero en Turbo, Antioquia.

“El señor simplemente ingresó a urgencias armado y me amenazó de que me iba a matar si no atendía de inmediato a su familiar. No tenemos porque vivir amenazados, ser víctimas de un sistema de salud que no garantiza hacer lo que el paciente necesita”, manifestó la Dra. Romero.

A las amenazas de muerte , se suman las medidas administrativas que les hacen perder su autonomía profesional, como lo asegura Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano.

“¿Cómo podemos ejercer éticamente cuando nos limitan estas solicitudes de exámenes o de pruebas? Nos limitan la formulación de medicamentos”, dijo el Dr. Baquero.

Además, denuncian la estabilidad laboral que hay en el sector salud.

“Vuelve y juega de una ley estatutaria en salud que lo ordena, pero resulta que si lo hago y me pongo a defender esto, me despiden o no me renuevan mi contrato de trabajo y esto genera problema bioético”, agregó el Dr. Roberto Baquero.

Luego de escuchar estas denuncias y reflexiones, el Senado acordó con los gremios médicos trabajar el proyecto que busca garantizar que estos profesionales sigan salvando vidas en un ambiente seguro.