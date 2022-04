Prendas con sangre, entre pruebas contra mujer acusada de matar a habitante de calle embarazada

El fiscal que adelanta la investigación por el asesinato de la habitante de calle Sandra Jhoana Álvarez presentó mas evidencias con las que pretende demostrar que la presunta responsable de este macabro crimen, Yadira Alexandra Yepes, habría mentido en varias oportunidades.

“Usted señala en el hospital que ese niño es suyo, que dio a luz días antes, que el parto lo hizo sola y que lo hizo en la casa, pero, ya en el hospital, verificando lo que dijo, eso no concuerda con lo dicho y, además, que no está amamantando, una de las condiciones características de las personas que han dado luz, y se concluye que ese niño no lo tuvo", indicó el fiscal del caso.

Publicidad

El funcionario también recopiló declaraciones que recogió de varios familiares de la mujer detenida.

"Su progenitora empezó a increparla que usted no había dado luz y un testigo también señala que usted no dio a luz ese bebé (...) entrega prendas manchadas de sangre, las cuales usted llevaba el día que salió de la casa”, agregó el fiscal.

Publicidad

En relación: Asesinos quedaron grabados cargando recién nacido tras matar a su madre y sacárselo del vientre

Este jueves, la fundación Banquete del Bronx anunció que reclamará el cuerpo de la habitante de calle asesinada.

“No podemos permitir más violencia contra los habitantes de calle. Al respecto de la mujer habitante de calle, vamos a hacerle una santa sepultura y vamos a reclamar su cuerpo en Medicina Legal", manifestó el director de la fundación, Orlando Beltrán.

Publicidad

Para la Fiscalía, los testimonios clave para señalar a alias ‘Yadira’ como la coautora del homicidio podrían ser los de sus propios familiares.