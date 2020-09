Carta donde exjefes de las FARC piden perdón por secuestros “no es suficiente”, dice gobierno

Como un paso muy importante calificó el gobierno el gesto de los exjefes de las FARC de reconocer el secuestro y pedir perdón. Sin embargo, dice que aún falta mucha verdad de la extinta guerrilla ante la Justicia Especial para la Paz.

“Utilizan la palabra secuestro y reconocen que incurrieron en ese grave delito, ese es un paso muy importante", destacó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Aunque explicó que “Colombia la recibe y hará una valoración de ella, no es suficiente”, y también dejó en claro que “si no dicen la verdad en el marco del tribunal creado para ello, obviamente no será suficiente”.

Para Ceballos “el balón está todavía en las FARC para que cada uno de aquellos que están reconociendo el secuestro como un error y como una afrenta contra la dignidad humana reconozcan individualmente su responsabilidad, porque recordemos que las responsabilidades del derecho penal son individuales”.

El funcionario exige que otros miembros de las antiguas FARC también reconozcan delitos como el reclutamiento de menores y el abuso sexual: “Este es el momento en el que Colombia merece la verdad y estos pasos que ya se están dando por parte de las FARC deben ser secundados por otros miembros y en el escenario de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz”.