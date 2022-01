Con sudor y lágrimas, Brayan Esteban Malaver Samacá pedalea para lograr ir a Italia

Brayan Esteban Malaver Samacá es un talentoso ciclista boyacense que, a punta de rifas, intenta conseguir los recursos que necesita para poder viajar a Italia, donde lo espera una escuadra amateur de ciclismo que, espera, lo lleve a que un equipo grande lo fiche.

"Estamos reuniendo los fondos para comprar la licencia de la federación y la visa para poder estar en Italia 8 meses, y un seguro que nos pide la embajada para riesgos en Italia y fuera de Italia", cuenta el joven pedalista de 20 años con toda una carrera por delante.

Actualmente, cuenta Brayan Esteban Malaver Samacá, "estamos haciendo la rifa de un cordero y pues ahí con eso recaudaremos los fondos".

Sus padres, humildes campesinos, dedican cada jornada a buscar la manera de aportar a la construcción de los triunfos de este deportista.

Milena Samacá dice entre lágrimas que su hijo "siempre nos dice ‘mamá, no se preocupe. Mamá, yo siempre voy a estar agradecido con sumercé, así no me puedan dar la plata de lo que yo necesito, siempre hay alguien que me ha apoyado’".

Ernesto Malaver, papá de Brayan Esteban Malaver Samacá, también recuerda con nostalgia cómo obtuvo la primera bicicleta para el joven.

"Una carrera que tuvo en Arcabuco y pues de pronto le habían dicho allá que le colaboraban con una bicicleta, después que no, entonces él se sentó a llorar en el parque y yo dije ‘pues, Dios mío, Señor, de alguna forma tenemos que colaborarle acá comprando su bicicleta", relató.

Fue así como vendieron la única vaca que tenía su familia.

Él único deseo de Brayan Esteban Malaver Samacá es algún día "decirle a mi mamá que ya no tiene que trabajar más, que… yo le voy a, no sé, a montar un negocio, algo que ella se pueda mantener y que ya no esté trabajando tanto".

A su corta edad, este joven se ha destacado como campeón nacional en la categoría prejuvenil, campeón en la clásica de Risaralda y mejor colombiano en el giro de Italia Sub-23.