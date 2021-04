De “vandalismo criminal” calificó presidente Duque los desórdenes registrados durante paro nacional

El presidente Iván Duque se pronunció contra los disturbios registrados en algunos puntos de las manifestaciones realizadas este miércoles, en la jornada del paro nacional.

“Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos”, expresó el mandatario. Sin embargo, agregó, “lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal, es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación”.

“La violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay caprichos, no hay posiciones tozudas, tercas, y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación que ya se vive de alta ocupación de UCI y donde también estamos buscando oxígeno, como también lo están haciendo tantos países del mundo para mantener una capacidad disponible de respuesta a la ciudadanía”, manifestó el presidente en el programa Prevención y Acción que realiza a diario desde que empezaron a registrarse casos de COVID-19 en el país.

Reiteró su rechazo a “la violencia y el vandalismo y hemos dado instrucciones muy precisas para el control de orden público para evitar contagios y muertes en las próximas semanas, pero también para proteger la vida, bien, honra y derechos de los ciudadanos”.