El drama de una familia que tiene a tres hermanos atrapados en mina de oro en Caldas

En medio de la tragedia de los once mineros atrapados en un yacimiento de oro en Neira, Caldas , está el drama de una familia que tiene a tres hermanos apresados en dicho lugar sin que se sepa algo de ellos.

Los hermanos Diego Fernando, Milton Alexias y Edwin Felipe Tarquino Morales son tres de los once mineros que están atrapados en un yacimiento de oro por la creciente del Río Cauca.

En la casa de la familia Tarquino Morales, integrada por ocho hermanos, mamá y papá esperan noticias de los hombres atrapados. De acuerdo con la esposa de Edwin Felipe, su marido trabaja en las minas por necesidad. Contó cuál fue el último momento que compartió con él.

“Ese mismo día que se fue a trabajar, él salió de la casa y me dijo "Amor chao, se cuida, te amo", fue el último día, hasta que me llamaron y me dieron la noticia; a mi me pareció increíble, yo con todo esto pienso que es un sueño”, manifestó Marisol Arredondo.

En medio de su dolor, la madre de los tres hermanos asegura que se aferra a la fe .

“La voluntad de Dios es muy grande, él hace milagros, puede haber vida, como puede que no; la esperanza es de uno”, declaró Rosa Morales, mamá de los tres hermanos atrapados.

Al municipio de Irra llegaron las familias de los mineros atrapados con la esperanza que haya un pronto rescate.