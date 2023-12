Giovanny Ayala al gobierno Petro: "Que nos dé la posibilidad de adquirir un arma y protegernos"

Por estos días se ha hecho viral un video en el que se ve el momento exacto en que el cantante Giovanny Ayala es asaltado por unos ladrones en Acacias, departamento del Meta.

Los hechos sucedieron el pasado fin de semana, en el municipio donde el cantante popular tiene su finca 'Villa Valentina', donde lleva a cabo sus actividades cotidianas.

Al respecto, el cantante popular narró en Caracol Ahora que "fui a la iglesia con mi pareja, el pasado domingo, eran las 10 de la mañana, a las 11 voy al vehículo para regresarme a la finca y mi hipótesis es que estos sujetos ya me venían persiguiendo porque tan pronto me monté a mi camioneta y voy a cerrar la puerta, él me hala la puerta, pone las manos en mis joyas, las hala y se las lleva".

Giovanny Ayala aseguró que este delincuente "tenía un acompañante en una moto esperándolo ... afortunadamente no pasó a mayores, no fui amenazado con una pistola o arma blanca".

El cantante agregó que la Policía local está al frente del caso. "Yo coloqué la denuncia, como tiene que ser, invito a todos a hacerlo, estas son las cosas que hay que hacer. De pronto es un proceso roñoso, pero hay que denunciar".

Ayala agradeció la gestión de las autoridades, pero resaltó que en el momento de la denuncia solo había un funcionario en la estación, atendiendo a más de una decena de ciudadanos.

También se pronunció sobre las palabras de su hijo Sebastián Ayala que se convirtieron en una polémica en las redes sociales, pues invitó a los colombianos a "armarse" para "acabar con la delincuencia".

"Es que eso lo indigna a uno", empezó diciendo el artista y recordó que propuestas como estas las hace la gente día a día, incluso su colega Alzate. "El Gobierno nos tiene a la gente del pueblo desarmados, pero a los malos que sí están armados, cometen sus fechorías, los llevan a una URI y a los ocho días están delinquiendo de nuevo".

Giovanny Ayala insistió en que él y su hijo no pretenden saltarse las normas legales, pero sí están planteando al Gobierno que sea más fácil para los ciudadanos del común tener un arma amparada.

"No nos dan la posibilidad de darnos un arma amparada. Yo tengo un arma, pero solo puedo portarla en mi territorio, en los Llanos, pero cuando voy a otros lugares del país el permiso no funciona y seguramente me perjudica la ley".

Para finalizar, el intérprete de De qué te las picas hizo una solicitud al Gobierno del presidente Petro. "Que nos dé la posibilidad de adquirir un arma y protegernos, porque están de por medio nuestras vidas ... para que nosotros tengamos esa tranquilidad de tener con qué responder, porque estamos cansados de que estén armados los malos y los buenos no".