Gobierno dice que es el Distrito el que debe hacer la logística de la minga indígena en Bogotá

En diálogo con Noticias Caracol la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , manifestó que el Ministerio del Interior debe ser el encargado de hacer la logística para la minga indígena que se dirige a la capital del país.

No obstante, viceministro de esa cartera, Daniel Palacios, dijo que la logística de la minga debe correr por cuenta del Distrito: “Dicho acuerdo no existe (…) nos sorprende que la ciudad con mayores recursos de Colombia no tenga la misma solidaridad que tuvo el alcalde de Cali con los pueblos indígenas”.

Entre tanto, el gobierno nacional dijo que la minga indígena que partió de Cali hacia Bogotá tiene garantizada su seguridad. “Por supuesto la fuerza pública estará muy pendiente en todo el trayecto, como se ha venido manifestando que no haya bloqueos, que no vaya a haber afectaciones a los ciudadanos y que la protesta pacífica se respeta y tiene la garantías”, explicó Carlos Baena, viceministro para la participación e igualdad de derechos.

Según Baena, no hay necesidad de obligar al presidente a un diálogo de esta manera porque el gobierno ha venido cumpliendo. Sin embargo, frente a la posibilidad de la mediación de la Defensoría del Pueblo, el gobierno no cerró la puerta: “nosotros siempre hemos estado disposición de dialogar, hemos dialogado todo el tiempo, hemos tenido comunicación continua con ellos y lo seguiremos haciendo”.