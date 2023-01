“Hay que venir al Catatumbo”: gobernador de Norte de Santander llama la atención al mindefensa

“Lamentablemente no le está llegando la información precisa de lo que está sucediendo” con el EPL, que tiene sitiadas a unas 100 mil personas, afirma.

William Villamizar reaccionó así ante lo dicho por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre el paro armado en el Catatumbo, que llega a su quinto día.

Según el ministro, el miércoles “el sector salud amaneció funcionando con normalidad, el sector comercio al 50%, el sector educación pues está suspendido por una orden de la Gobernación de Norte de Santander que yo no alcanzo a comprender”.

Villamizar replicó, argumentando que la suspensión de clases en la zona se debe a que primero debe proteger la vida de los niños y de los docentes.

Y recalcó que “en los municipios de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo donde se presenta este paro armado hay por lo menos unas 100 mil personas que están relativamente sitiadas”.

Sin embargo, el general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército Nacional, dijo a Noticias Caracol que se habla de una guerra que “no hemos podido nosotros evidenciarla”.

Villamizar, por su parte, dijo que sí hay “un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EPL por el control de las rutas del narcotráfico, básicamente es un control de rutas y de un negocio ilícito, porque no podemos desconocer que en esta zona hay sembradas más de 25 mil hectáreas de coca”.

Estas declaraciones hicieron que el gobernador de Norte de Santander invitara a los miembros del Gobierno Nacional a la región.

“Hay que venir aquí al Norte de Santander por parte del señor ministro de Defensa y de los diversos comisionados para el tema de la paz para que observen directamente en el terreno lo que está sucediendo y puedan tomar unas medidas que ayuden a proteger a la comunidad, que ayuden a resolver los inconvenientes que tenemos en la región”, dijo.

Comida represada, periodistas silenciados y niños sin clase: cuarto... Agregó que “el Ejército y la Policía han anunciado unas caravanas para acompañar el transporte público, la carga y demás. Esto quiere decir que hay una amenaza latente, que hay que proteger a la población civil y que se diseñan unas estrategias para mitigar los efectos de este paro armado”.

