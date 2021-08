Ingrit Valencia lucha hasta el último aliento por recuperar su casa: "No me dejen sola"

La boxeadora Ingrit Valencia, víctima de una estafa, está a punto de perder su casa en Ibagué , pues un juez ordenó el desalojo para este lunes 30 de agosto a las 9 de la mañana.

Deportistas de todo el país unen sus voces en apoyo a la medallista olímpica que hoy lucha por ganar esta batalla para cumplir el sueño de tener su vivienda.

"No quiero abandonar la vivienda en la que estoy todavía, no por lo menos hasta que no se aclare el tema de que este señor me devuelva el dinero y poder comprar mi casa, lo que he soñado durante todo este tiempo", comentó la deportista.

La vivienda la compró con los ahorros fruto de sus logros deportivos. Sin embargo, Ingrit Valencia está a punto de perderla.

Por ello, deportistas colombianos y amigos de Ingrit se han unido en un solidario llamado.

"Tenemos que apoyarla los deportistas, los deportistas lo damos, lo damos todo por Colombia ¿cómo así que a Ingrit la van a estafar y nadie va a hacer nada?", sostuvo Anthony Zambrano, atleta.

"Como deportista hoy me pongo en sus zapatos, en sus guantes, porque con sus guantes ha defendido nuestro país. Así que los invito a todos los que podamos apoyar a Ingrit, lo hagamos con todo el corazón", expresó Caterine Ibargüen.

"Me siento muy triste, la verdad quiero expresarlo con ustedes para que me apoyen y no me dejen sola en este momento que tanto lo necesito", concluyó la boxeadora.

Como en el ring de boxeo, sigue dando la pelea por defender su casa. A las 9 de la mañana se realizará la diligencia en Ibagué, y en compañía de familiares y deportistas, Ingrit Valencia seguirá dando la pelea.