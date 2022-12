“Los policías nos dispararon a los campesinos”: sobreviviente de masacre en Tumaco

“Estaban tirando a rematar. Yo pasé por el medio de cuatro amigos míos muertos”, declaró José de La Cruz, quien resultó herido en el ataque.

Según la versión del campesino nariñense, fueron miembros de la Policía los que dispararon contra la multitud que protestaba contra la erradicación forzada de cultivos ilícitos. La masacre, registrada el pasado jueves, dejó 6 víctimas fatales y cerca de 20 heridos.

“Nos encontrábamos en la zona del río Mira donde prácticamente sucedió esa masacre. Estábamos intentando dialogar con la Policía y el Esmad, estaban ahí, para llegar a un acuerdo como campesinos sobre la erradicación. Habíamos por ahí unos 20 a 30 líderes intentando hablar con ellos, bregando a ver cómo organizábamos”, sostuvo José de La Cruz.

“Ellos nos comenzaron a disparar sin ningún motivo, sin ninguna razón.Los policías nos dispararon a nosotros, los campesinos, a los mediadores, a los que estábamos bregando a mediar para que viéramos a ver como organizábamos lo de la erradicación. Nosotros queríamos que nos dieran siquiera ocho días para ir a Tumaco, a ver cómo organizábamos”, agregó.

Sobre los momentos de la masacre, el campesino relató: “lo único que sentí en el momento fue ese golpe, yo salí al suelo, eso es un barrizal muy verraco. Me fui gateando y sentía que me chispeaban cosas en el cuerpo y eran balas. Esos desgraciados nos estaban tirando a rematar, yo pasé por el medio de 4 amigos míos muertos, tirados ahí a 15 metros”.

“Yo como pude salí a una parte y de allá me sacaron a otra parte. Lo que sí quiero es serle bien claro, es que no hay tanta gente mala porque sinceramente el Ejército es el que nos auxilió. En una cierta parte estaban dialogando con otras personas. Yo fui el primero que salí herido y el Ejército nos ayudó. Ellos nos prestaron los primeros auxilios. Yo sí soy claro y sincero, digo la pura verdad, lo juro por mis santos hijos”, concluyó.

Vea aquí la entrevista con el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, sobre la masacre en Tumaco:

La Policía colombiana anunció este lunes la suspensión de cuatro uniformados que presuntamente dispararon.

El director de la institución, general Jorge Hernando Nieto, aseguró que escuchó las diferentes versiones.

“Lo más adecuado que debemos hacer en este momento es esperar que la investigación dé los resultados que todos nosotros esperamos. Estamos aportándole a la Fiscalía general de la Nación y a la Procuraduría”, indicó el oficial en diálogo en Noticias Caracol.

Testimonios de campesinos, así como la Defensoría del Pueblo, han advertido sobre la presunta responsabilidad de policías en la masacre inicialmente atribuida por las autoridades a disidencias de las FARC.

A los graves hechos, registrados el jueves, se sumó el aparente hostigamiento a una comisión humanitaria por parte de uniformados de la Policía.

