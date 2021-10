"Me prendieron a bala": escalofriante audio de criminal que asesinó a tendero

El Gaula de la Policía adelantó el operativo Tormenta para aprehender a los señalados de extorsionar tenderos y asesinar a los que no accedían a pagarles. En 19 departamentos lograron capturar a 132 personas.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que mataron a uno de los comerciantes que no quiso darles dinero.

Un supuesto cliente llegó a realizar una compra a una tienda y una vez la víctima le dio el producto fue tiroteado por un miembro de Los Tazmania.

El coronel William Daniel, jefe del área de operaciones del Gaula, dijo que la banda, “al ver que algunos comerciantes no realizaban el pago de las extorsiones, enviaban a un sicario para amenazar a los tenderos. Además, tenían integrantes en los centros carcelarios, quienes realizaban las llamadas a los comerciantes, exigiendo un pago de cuotas por una supuesta seguridad”.

Los investigadores encargados de ubicar a los señalados de extorsionar tenderos lograron interceptar las conversaciones de la estructura delincuencial y cómo uno de los asesinos daba parte de éxito.

Sicario: Coroné.

Integrante de la banda: ¡Me encanta… me encanta! Vas a ver. Manu te está esperando.

Sicario: Me prendieron a bala.

Integrante de la banda: ¿Pero coronó?

Sicario: Pues claro, pero me prendieron a bala. Le pegué a uno en el tablero y a uno en la cabeza, y a lo que yo le pego a esos dos me sale otro pirobo dándome bala desde abajo y otro desde arriba.

Publicidad

También evidenciaron en otra conversación que una de las víctimas no era el objetivo, algo que le reclamó la banda.

Sicario: Contento porque ayer coronamos.

Integrante de la banda: ¿Cómo? Pero me dice el parcero que ese no era, güevón.

Sicario: ¿Que no era? ¿Cómo así?

La táctica de extorsionar tenderos no intimidó a cinco comerciantes, que denunciaron el hecho a la línea 165 del Gaula.

El coronel Daniel dijo que “no solamente logramos el esclarecimiento de casos de secuestro y extorsión, sino que también esclarecimos 12 casos de homicidio”.