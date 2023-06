Papá de niños rescatados en Guaviare afirma que disidencias de las FARC lo buscan para matarlo

Manuel Ranoque, papá de los hermanitos rescatados en la selva del Guaviare , atendió a los medios de comunicación en Bogotá. Además de contar sobre el estado de salud de los pequeños, reveló que es víctima de amenazas por parte de las disidencias de las FARC.



“El frente Carolina Ramírez me está buscando para matarme, tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo. Yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”, denunció.

Aseguró que ese grupo disidente lo considera como un objetivo al que van a buscar directamente en Bogotá.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan uno es un enemigo para ellos. (Lo que me han dicho es) que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, reveló.

Manuel Ranoque manifestó que está temiendo por su vida, pero más por la de sus hijos. Asimismo, hizo un llamado para que les den a él y a sus niños “una vivienda digna”.

“Necesito garantizarles el estudio a mis hijos, necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos”, recalcó.

Además, el hombre manifestó que no ha sido fácil entablar diálogos con los menores de edad, pues todavía siguen muy débiles tras el rescate.

Por ahora solo sigue agradeciendo “a Dios porque me los tiene con vida y para grandes cosas. Lo primero es que agarro a la niña de 13 años. No es fácil preguntarle porque los niños son 40 días en los que no han comido bien, no han podido dormir bien. No he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que se recuperen bien. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes las sabrán. Yo de mi parte no puedo exagerar, sumar y quitar”, aseguró.

Además, criticó a las personas “malintencionadas” que han tomado imágenes de los niños para “burlarse” y para publicarlas en las plataformas digitales.

“Totalmente en desacuerdo. Cómo van a coger a mis hijos de objeto de burla, si yo que soy el papá no lo estoy haciendo. Otras personas que están aquí, comiendo y durmiendo bien, se van para allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, las riegan en las redes sociales”, dijo.