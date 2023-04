Petro pide acelerar evacuación preventiva de 2.500 familias por actividad del volcán Nevado del Ruiz

En la tarde de este miércoles, 5 de abril de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó acelerar el proceso de evacuación de familias que se encuentran en alto riesgo por la actividad que registra actualmente el volcán Nevado del Ruiz .

“Le hemos pedido a los Consejos de Riesgos Departamentales que aceleren la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en alto riesgo por la contingencia del Nevado del Ruiz”, aseguró el mandatario de los colombianos a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro agregó que “el Gobierno está atendiendo la situación de primera mano y articulando todas las capacidades”.

Desplazados viven en zona de riesgo, donde ocurrió tragedia de Armero

De no creer: a 12 familias desplazadas del Cesar, integradas por 50 personas, las reubicaron en una zona que está en riesgo por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Sin saberlo, estos colombianos están viviendo en el mismo sitio donde se produjo la tragedia de Armero, hace casi 40 años.

“Nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar aquí a Armero, en la zona de riesgo”, afirmó Rosmira Mena, una de las desplazadas que espera ayuda de las autoridades.

Por su parte, el alcalde de Armero Guayabal, Ricardo Ramírez, dijo que podrían habilitar “escuelas, colegios, polideportivos, todo lo que tengamos a disposición” para reubicarlos.

Sin embargo, “la preocupación mía es que para esos albergues no existiría un solo elemento para poderles brindar a ellos. No poseemos una colchoneta, no poseemos ni siquiera un kit de cocina para poderlos ayudar”, afirmó.

Estas familias desplazadas están ubicadas justo en la desembocadura del río Lagunilla, donde se produjo la tragedia de Armero, el 13 de noviembre de 1985.

Mientras tanto, en el municipio de Murillo, en Tolima, una cámara de Noticias Caracol logró capturar la grandeza del Nevado del Ruiz, que se puede observar a 16 kilómetros en línea recta y que mantiene en alerta a 14 poblaciones. Por la actividad del león dormido se ha suspendido el turismo de la zona, afectando la tercera industria más importante después de la agricultura y la ganadería.

Durante la mañana de este miércoles, el Servicio Geológico Colombiano informó que se registraron “más de 2.600 sismos” en el interior del edificio volcánico.

La entidad recordó que la actividad del Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja y que el nivel amarillo volverá en “un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad”.