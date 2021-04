Cambio Radical no apoyará reforma tributaria porque "le tira a la yugular a la clase media”

El partido Cambio Radical, que dirige Germán Vargas Lleras, anunció que votará en contra de la reforma tributaria.

“Lo logramos”, dijo el representante José Daniel López.

“Cambio Radical votará no a la reforma tributaria. No acompañaremos una reforma que le tira a la yugular a la clase media y a los sectores populares, que le pone unas trabas enormes al sector productivo. El partido dice no a la reforma tributaria”, sostuvo el congresista.

Pero este no es el único partido que ha anunciado su rechazo al proyecto gubernamental.

“Todos los congresistas del Polo Democrático estamos luchando por el archivo y hundimiento de esta nefasta reforma tributaria”, dijo Alexánder López, presidente de la bancada.

La senadora Angélica Lozano, por su parte, señaló que “el Partido Verde dice no a esta reforma tributaria; es injusta, castiga a la clase media, a los asalariados, a los pensionados”.

El liberalismo, cuyo presidente César Gaviria pidió rechazar la propuesta, tomará la decisión final en una cumbre de congresistas.

Sin embargo, el senador Luis Fernando Velasco manifestó que la bancada recomendará “votar no a la reforma tributaria, esperamos se acoja esta solicitud; acogida la solicitud, si algún senador vota sí por esta reforma será sancionado, según lo disponen los estatutos del partido”.

El Partido de la U también votará de forma unánime frente al proyecto.

Dilian Francisca Toro, presidenta de la bancada, dijo que sus miembros rechazarán “una reforma tributaria que grave a los trabajadores, a la clase media y a los pensionados”.

No obstante, hay partidos que apoyan algunos artículos de la iniciativa.

Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, señaló que apoyarán “toda la política social que propone el gobierno, que va a permitir mejorar el ingreso de 24 millones de colombianos, los más pobres y vulnerables. Por supuesto, sin exagerar el impuesto, sin afectar a la clase media y que esta reforma la paguen los que más tienen”.

Los conservadores, que hacen parte de la coalición, no tienen una decisión final.

Nicolás Albeiro Echeverri, vocero del partido, sostuvo que para este caso “venimos instituyendo un grupo de apoyo técnico de exministros de Hacienda y de técnicos y expertos, de los cuales tendremos un documento claro, serio y contundente para presentarle al país”.

La discusión de la reforma tributaria comenzará la próxima semana en el Congreso.