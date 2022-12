Estos serían los beneficios de quitarle tres ceros al peso según gerente del Banco de la República

“Facilita transacciones, facilita la contabilidad de las empresas, es más amable para los turistas”, asegura Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República.

También habrá beneficios para el ciudadano, según el funcionario.

“Se beneficia fundamentalmente en que todo se simplifica, en que no es conveniente manejar miles y que, además, nos parecemos más a otros países modernos del mundo”, añade.

Para el experto, la medida haciéndola transitoria no saldría costosa.

“Es más o menos 400 mil millones de pesos”, resalta.

A finales de 2019, todos los bancos del país estarán acondicionados para los billetes nuevos como el de 100 mil. Este cambio, de ser aprobado, no afectará porque los billetes de nuevos pesos serán los mismos. El inconveniente real que ve el Banco de la República para que esto sea una realidad son las monedas.

“Lo que cuesta es el cambio de monedas porque una moneda dura 10 o 15 años y tocaría recoger monedas y cambiarlas. El banco produce la mitad de las monedas que están en circulación, tocará producir muchas monedas a corto plazo o el banco tendría que importarlas”, asegura Echavarría.

Vea, también: En 2019 se le quitarían tres ceros al peso colombiano si así lo aprueba el Congreso

El gerente descarta que se vaya a presentar el temido efecto del redondeo de precios.

“No porque tendríamos una tabla de precios, además, los comerciantes tendrían que poner precios del viejo y del nuevo simultáneamente al mismo producto”, dijo.

Pese a que es un proyecto de ley, que lleva 18 años en estudio, el Gobierno y el Banco de la República esperan que en este 2018 sea aprobado por el Congreso.

Más sobre esta noticia:

Es sospechoso que fiscal que fue empleado de banqueros proponga...