Pese a fallo de Corte Suprema, mujer dice que banco no le ha dado respuesta por millonario fraude

La Corte Suprema de Justicia determinó que los bancos están obligados a responderles a sus clientes cuando un tercero burla los protocolos de seguridad y se apropia de su dinero. Sin embargo, Aurora Joya es una de las usuarias que sigue esperando a que su entidad le responda por un fraude.

“Me hicieron tres compras de débito automático por casi 6 millones de pesos. Hice dos reclamos de los cuales solo me respondieron uno y me respondieron que ellos tienen un audio donde está mi voz autorizando la compra”, dijo la mujer al contar el drama que vive desde noviembre.

Sobre esa grabación, ella pidió realizar un cotejo técnico, pero hasta la fecha nadie le responde.

“Yo me siento desamparada porque sin contestar, sin que ellos me citen, me hagan un cotejamiento de voz, absolutamente para nada me han ayudado, lo único es pague y listo”, relató esta víctima que vive del salario mínimo.

Pese a esta denuncia, Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, afirma que “las cuentas de ahorros son bastante seguras. Según el último informe de quejas revelado por la Superintendencia Financiera muestra que por cada 10.000 cuentas de ahorro se presentas 0,49 posibles quejas por fraude”.

Es por eso que hace un llamado a la prevención con estas recomendaciones: “no acceda por ningún motivo a su sucursal virtual a través de enlaces que le lleguen a su teléfono móvil, en mensaje de texto o a través de un correo electrónico. Hágalo de manera directa”.