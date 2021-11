Lo que piensa Gustavo Petro del ingreso del pastor cristiano Alfredo Saade al Pacto Histórico

Un encuentro entre líderes de la Colombia Humana y la Unión Patriótica dejó en firme un acuerdo para las próximas elecciones. Este tiene tres bases fundamentales.

“Que respete la vida, que se garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz y que les ofrezca a todos los ciudadanos, sin importar su color político, las garantías de una democracia plena”, explicó Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica.

En las últimas horas también se ratificó el ingreso del pastor cristiano Alfredo Saade al pacto histórico.

La precandidatura presidencial de Saade generó duros cuestionamientos, a lo que Gustavo Petro respondió: “Nadie puede, en el Pacto Histórico, decir que no entra un señor o una señora porque es evangélico o porque es católico, o porque es escéptica, eso no. Eso sí sería romper los principios del pacto”.

El precandidato presidencial también fijó sus posturas en temas como el aborto: “Yo no soy proaborto (…) no es lo que yo quiero ser, yo no soy proaborto”.

Sobre la permanencia de la Colombia Humana en el Pacto Histórico para la presentación de listas al Congreso, Gustavo Petro asegura que es una decisión aún por tomar.

“Lo que quiere hacer un sector, todavía no sabemos si mayoritario o no, por sugerencia de un subregistrador, es hacer valer la votación que tuvimos en Presidencia, 42% segunda vuelva, como si hubiera sido la parlamentaria, entonces claro, sobrepasamos el 15%, y nos prohibirían participar en una coalición”, afirmó.

Petro insistió, además, en que se puede avecinar un fraude electoral en las próximas elecciones por posibles irregularidades en el software de la Registraduría.