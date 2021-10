A la novia de Epa Colombia no le gustó ni 5 el beso con Lina Tejeiro

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, no para de crear polémica en torno a su vida. Tras publicar el video con el que aseguraba que había cumplido "su sueño" de besar a la actriz Lina Tejeiro , señaló que su novia Diana Celis no estaba muy contenta con la situación.

El comentado momento entre Epa Colombia y Lina Tejeiro se dio en la tremenda celebración del cumpleaños número 30 de la actriz.

“Usted se muere de ganas de que yo la bese. Hágale pues", dice la actriz en el video en el que se le ve dándole un beso a la empresaria. Según Epa Colombia, el clip fue registrado por su pareja.

Sin embargo, el fin de semana no terminó bien, pues su novia, la futbolista Diana Celis , se habría molestado con la influenciadora por sucedido.

“No me habló, pero no entiendo por qué está brava. Ella fue la que grabó el video, pero después, no sé, me bloqueó y yo me acosté en la otra habitación; yo creo que está noche no va a llegar”, contó Epa Colombia el domingo en sus historias de Instagram .

Empero, los seguidores de la futbolista y de la empresaria no dieron crédito a estas afirmaciones, pues horas después Diana Celis publicó imágenes viendo una película en la casa que comparten. Al parecer, el enojo no duró mucho y la relación va viento en popa.