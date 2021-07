Actor de doblaje llegó con un infarto al hospital y le pidieron que hablara como Shrek

Alfonso Obregón, el actor de doblaj e que hizo la voz de Shrek en la versión latina, relató lo que le sucedió cuando llegó al hospital la semana pasada por un infarto. Cuando descubrieron de quién se trataba, el personal le pidió que hiciera como el recordado ogro del cine.

Fue el artista el que contó lo que le ocurrió en un centro médico de México.

“Llegar al hospital con un infarto y que te digan: ‘Háblenos como Shrek no tiene’… Perdónenme, pero no voy a contestar en un rato”, posteó.

Sin embargo, aclaró que la atención que recibió fue la mejor para su situación.

“Quiero aclarar algo, por aquello de los malentendidos. Llegué al hospital, me recibieron, me atendieron, me estabilizaron. Ya después me dijeron que les hablara como Shrek, como Bugs, como Kakashi. Nunca, repito, NUNCA fue inoportuna o irrespetuosamente. Siempre fue con mucho cariño y admiración”, precisó sobre la curiosa anécdota.

“Ya estoy mucho mejor. En mi casa y con mi pareja Ana, que es quien me cuida. Lo piors ya pasó. Gracias a todos por sus mensajes”, comentó este fin de semana para cientos de seguidores preocupados por su estado de salud, que sigue siendo delicado.

