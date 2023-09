Amparo Grisales hizo llorar a Yo me llamo Rosalía por comentario sobre su peso: "Te me engordaste"

En cada nuevo episodio de Yo me llamo , de Caracol Televisión, los jurados son más estrictos con diferentes detalles de los participantes. Amparo Grisales, en el más reciente capítulo, hizo un llamado de atención que hizo llorar a Yo me llamo Rosalía.



Tras la presentación de la participante, que interpretó la canción Malamente, la actriz Amparo Grisales le hizo algunos comentarios de cosas por mejorar. Entre esos, le dijo: "Te me engordaste Rosalía, yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso".

Además, la actriz le pidió que dejara de ponerse botas planas y que utilizara tacones . "Eso no te hace ver la figura esbelta, si uno está subido de peso con eso te ves pesada... quiero verte de tacón".

Tras las palabras de la jurado, el cantante Pipe Bueno tomó la palabra y empezó a hacer comentarios sobre la canción; sin embargo, el artista frenó su intervención al ver que la participante estaba llorando. Los jurados le preguntaron qué había pasado y ella pidió perdón diciendo que no lo podía controlar.



"Me pegó un poco el comentario con respecto al peso, pero no pasa nada, tiene toda la razón. Voy a trabajar en eso, pero me pegó", señaló la imitadora de Rosalía en el escenario.

Con la reacción de la imitadora, Amparo Grisales señaló que su comentario no era malintencionado, "es con amor", y añadió que "en la escuela tienes todo para que lo hagas, para que cierres el pico con los carbohidratos o para que te pongan en la trotadora... no es para que lo tomes a mal".

Por su parte, el maestro César Escola le dijo a la participante que debía tener en cuenta que ellos están en búsqueda del 'doble perfecto', por lo que tiene que prestarle atención a todo lo que implica ser Yo me llamo Rosalía.



Mientras que Pipe Bueno le insistió a la imitadora que "ya quisiera uno estar como tú estás cuando le dicen a uno que está gordo. Son unos kilitos de más, no hay por qué chillar".

Amparo Grisales agregó que hacía el comentario porque el personaje "es muy flaquito" y le recordó que a lo largo de todas las temporadas del programa se han visto grandes cambios físicos de participantes que se comprometen con su imitación.

Finalmente, Yo me llamo Rosalía dijo que "realmente me cuesta mucho que el esfuerzo que he hecho no sea suficiente para que se vea en el escenario. No es que no lo haya querido hacer, es un tema que desde hace mucho tiempo me ha tocado, el tema del peso".