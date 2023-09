Ana del Castillo reaccionó a su nominación a los Latin Grammy: “Me he echado unas lloradas”

La cantante vallenata Ana del Castillo está de celebración. Esta vez la artista colombiana festeja sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2023, haciendo parte de una lista de más de 30 colombianos que fueron seleccionados por la Academia.



El 19 de septiembre la Academia Latina de la Grabación dio a conocer a todos los nominados a las diferentes categorías de los Latin Grammy 2023. Entre ellos, destacó que el nombre de la cantante Ana del Castillo aparecía en dos importantes categorías .

Ana del Castillo aparece en la categoría Mejor álbum cumbia/vallenato con su primer álbum llamado El favor de Dios y también en la de Mejor nuevo artista. La cantante de 24 años está feliz con el éxito de su música y el ascenso de su carrera.

"Ahora donde yo estoy me he echado unas lloradas, es que no lo puedo creer, qué chévere, Dios ha sido increíble conmigo. El CD se llama El favor de Dios y el favor de Dios significa gracia, los primeros triunfos son para él y me ha conseguido todo lo que yo le pedí", aseguró la joven cantante.



La famosa reconoce que la batalla por ese gramófono el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España, no va a estar fácil. En ambas categorías se enfrenta a colegas nacionales e internacionales que ella admira.

"Todos son unos crack, la vaina está delgadita porque está delgada. Bueno, que sea lo que Dios quiera, para mí ya es un orgullo y un honor estar nominada y el que solamente me tuvieron en cuenta", señaló al respecto.

Por ejemplo, en la categoría Mejor álbum de cumbia/vallenato se enfrentará a sus colegas Silvestre Dangond y Carlos Vives, el primero con su disco Leandro Díaz Special Edition y el segundo con el de Escalona nunca se había grabado así.



Mientras que en la categoría de Mejor nuevo artista también están los colombianos Maréh, un cantante caleño, y Timo, una banda bogotana.

Su primer disco, que ahora la lleva al listado de los Latin Grammy 2023 fue lanzado el pasado 14 de enero, mismo día en el que sorprendió al llenar el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Para Ana del Castillo el impacto que ha causado en el público es lo que generó importantes logros en su vida.

"Yo creo que también es el calor de la gente, el querer de la gente al artista y yo sentí el amor de mi gente, eso es como un conjunto de cosas y más que hay un CD muy, muy, muy chévere", aseguró.



Algo que la ha hecho merecedora del amor del público fanático del vallenato es que la comparan con uno de sus más importantes intérpretes, Diomedes Díaz. "Ese hombre era el rey del vallenato, discúlpeme, no sé si es así, pero era un compositor, cantante e intérprete. Imagínate fue un hombre tan polémico. Me gustaba porque tenía un noble corazón, un aura chévere y la gente disfrutaba con él. O sea, increíble".