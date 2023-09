Miguel Bosé contó detalles del robo en su casa: lo encañonaron y hasta le pidieron una foto

En el mes de agosto, el cantante Miguel Bosé vivió un tormentoso momento en su casa en Ciudad de México, cuando 10 hombres armados y encapuchados ingresaron a robar. Un mes después de lo sucedido, la celebridad decidió contar los detalles.



El artista, que nació en Panamá pero también cuenta con las nacionalidades española, italiana y colombiana, estuvo como invitado en el programa español El Hormiguero, en el que tenía planeado ir un mes antes, pero debido al incidente del robo no pudo viajar.

Por ello, el periodista Pablo Motos le pidió al artista que le narrara los hechos que incluso perjudicaron la salud del cantante debido al susto y angustia que sintió. Todo esto debido a que en la casa se encontraba junto a sus hijos.

"Estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande", empezó narrando Miguel Bosé.



El intérprete de Si tú no vuelves y Morena mía señaló que eran 10 ladrones, quienes ya habían rodeado a sus hijos y le apuntaban con pistolas con silenciador. Aseguró que no hubo violencia física contra él o su familia.

Miguel Bosé les dio indicaciones a los ladrones para que no atacaran a sus hijos, mientras que él acompañó a los delincuentes abriendo cajas fuertes y dándoles todos los objetos de valor. Indicó que se llevaron dinero en efectivo, joyas, relojes y hasta una camioneta.

Publicidad

Sin embargo, el momento que relató el cantante y se ha hecho viral es que fue reconocido por los ladrones. "En un momento, se me queda viendo el jefe de la banda y mira a los otros y dice: 'Chavos, este es Miguel Bosé' ... se quita la máscara y me dice 'yo soy tu fan'".



El cantante aseguró que México era un país que él amaba, pero que a veces era un poco surrealista, por lo que aprovechó la revelación del ladrón y le dijo: "Llevemos las cosas por un buen camino o se acaban los conciertos".

En ese momento, uno de los ladrones le pidió una selfi, pero el jefe de la banda no se lo permitió. "En ese momento sentí que no iba a pasar nada grave", aseguró el cantante y añadió: "Son de esas cosas que no puedes creer que están pasando".

Finalmente, el famoso rescató la manera en la que sus hijos más pequeños, Tadeo y Diego, lograron enfrentar lo sucedido y señaló que el ladrón que se quedó cuidando a sus hijos resultó ser "un ángel guardián" para los niños.



"Les dijo a mis hijos: ‘No os preocupéis, a papá no le va a pasar nada, a vosotros no les va a pasar nada, vamos a terminar en una hora y nos vamos a ir’. Antes de irse, este chico, que resultó ser un ángel, debió haber pensado '¿en qué me he metido?', porque agarró a Tadeo y le dijo: ‘Te voy a desatar para que, en media hora, no antes, termines de desatarte y desates a los demás, pero no lo digas’", concluyó el famoso.