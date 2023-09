Peine de bigote de Freddie Mercury se subastó por una increíble suma

Desde el 5 de septiembre de 2023, la casa de subastas Sotheby’s, ubicada en Londres, puso a la venta más de 1.500 objetos que pertenecieron al famoso cantante Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen. Varios de ellos ya fueron adquiridos por fanáticos y sorprendió especialmente el valor que pagaron por el peine para bigote del famoso.



Uno de los rasgos característicos de Mercury fue su bigote, el cual cuidaba y estilizaba con su lujoso peine de plata de la marca Tiffany & Co. El objeto hacía parte de la subasta realizada en Londres y fue vendido recientemente.

Dentro de los objetos, el más costoso era uno de los más preciados por el artista, su piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand. Sin embargo, la sorpresa dentro de la subasta fue que el peine para bigote aumentara tanto su valor.

Se esperaba que por el peine se pagaran entre 495 y 745 dólares, pero quien se lo llevó desembolsó 189.000 dólares. Se desconoce la identidad de la persona que compró el peine de Tifanny & Co, pero sin duda es un gran fanático dispuesto a pagar mucho dinero por un objeto tan personal de Freddie Mercury.



La subasta inició el pasado 5 de septiembre, cuando el famoso cantante Freddie Mercury estaría cumpliendo 77 años. La decisión de entregar todos estos artículos personales del icónico cantante la tomó Mary Austin, quien fuera su pareja sentimental por seis años y que heredó la mansión del artista junto con 25 millones de dólares.

En el caso del carísimo piano Yahama del cantante, el instrumento en el que Freddie Mercury compuso en 1975 una de las canciones más emblemáticas de la banda inglesa y catalogada como himno del rock, 'Bohemian Rhapsody', este se vendió por menos de lo esperado.

Publicidad

Cuando se anunció la subasta, que estuvo abierta hasta el pasado 11 de septiembre, se esperaba que el interesado en llevárselo pagara más de 3,8 millones de dólares. Sin embargo, el interesado lo compró en 2,2 millones.

Finalmente, con toda la venta de los objetos personales de Freddie Mercury la casa de subastas logró recaudar cerda de 50,4 millones de dólares. Todo el dinero, por decisión de Mary Austin, fue destinado a dos grandes organizaciones: la fundación Mercury Phoenix Trust y la fundación AIDS del cantante Elton John.



Otros objetos subastados fueron algunos manuscritos, con puño y letra de Mercury, de canciones que convirtieron a Queen en una de las bandas más icónicas del rock. Los borradores son de éxitos como ‘We Are The Champions’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Somebody To Love’, ‘Killer Queen’ y ‘Bohemian Rhapsody’.

También varios de los atuendos más famosos del cantante, como es el caso de la capa y corona que llevó durante su última gira con la banda en 1986 y otros trajes y chaquetas que él mismo confeccionó. Como parte de las curiosidades, fueron subastados unas figuras felinas que coleccionaba el cantante, el tocadiscos con el que desayunaba, joyas y otros objetos personales.