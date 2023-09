Katy Perry vendió parte de su música por una millonaria cifra, ¿cuál fue el motivo?

Katy Perry es noticia en el mundo de la música luego de que decidiera vender una importante parte de los derechos de la música que lanzó entre los años 2008 y 2020. ¿Por qué la famosa estadounidense tomó esta decisión?



La compañía que se quedó con parte de la música de la californiana, una de las cantantes más exitosas de los últimos años, es Litmus Music. La empresa pagó la gran suma de 225 millones de dólares por la música de la artista.

Aunque Universal Music Group, la discografía que durante esos años publicó la música de Katy Perry, conserva los derechos sobre los masters, los derechos de publicación de los cinco discos que durante ese periodo de tiempo lanzó la artista pasaron a la empresa Litmus Music.

Los discos de los que la artista internacional cedió los derechos son: One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), PRISM (2013), Witness (2017) y Smile (2020).

Con los éxitos conseguidos con esos álbumes, Katy Perry consiguió más de 300 nominaciones en premiaciones como los American Music Awards y los Billboard Music Award, en los que se quedó con más de 100 premios a lo largo de estos años.



Uno de esos grandes logros que ha conseguido la californiana fue colocar cinco canciones en el top histórico Billboard en Estados Unidos, siendo la primera mujer en conseguirlo y la segunda artista, después de Michael Jackson.

La decisión de la famosa de 38 años se debe a que, durante los últimos años, ha decidido enfocar toda su carrera en sus shows en Las Vegas, su labor filantrópica a través de su fundación Firework Foundation y Unicef. De la misma forma, Katy Perry en su vida privada formó una familia con el actor Orlando Bloom.

La economía de Katy Perry ha sido una de las mejores a lo largo de su carrera. Entre 2011 y 2019 la famosa se posicionó como una de las artistas mejor pagas de los Estados Unidos y, según Forbes, su patrimonio neto rondaría los 38,5 millones de dólares.



Otros famosos que han vendido los derechos de su música

Esta no es una situación alejada de la industria musical, pues muchos artistas han decidido recurrir a la venta de sus derechos musicales.

Justin Bieber lo hizo a inicios de este año, recibiendo 200 millones de dólares al vender su catálogo musical a Hipgnosis Song Capital. También lo han hecho artistas como Bob Dylan, David Bowie, Phil Collins, Sting, Paul Simon, entre otros.