Dua Lipa sorprendió recomendando Cien años de soledad de Gabriel García Márquez: "Me hechizó"

A pesar de su partida en el año 2014, los libros del nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez siguen impactando a nuevos lectores. Entre ellos, la reconocida artista británico-albanesa Dua Lipa.

La famosa de 28 años, además de artista, modelo y actriz, es una gran lectora. Es por ello que tiene una plataforma llamada Service95 en la que se desempeña como curadora cultural. Esto quiere decir que es un espacio en el que la cantante recomienda y da sus puntos de vista sobre los libros que lee.



La más reciente publicación de Dua Lipa en su plataforma de recomendaciones corresponde al libro Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Este es el libro recomendado por la artista para leer durante el mes de octubre.

En su publicación, la cantante internacional describió su experiencia leyendo el libro del nobel de literatura colombiano. Destacó en su reseña el realismo mágico de la obra y las reflexiones a las que llegó con la historia.

“Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, empezó Dua Lipa en su reseña sobre el libro del aclamado escritor colombiano.

La famosa ha destacado en diferentes ocasiones que, cuando no está sobre los escenarios o en los estudios de grabación, lo más probable es que esté leyendo un libro. Dua Lipa recomendó a sus seguidores tener en cuenta entre sus próximas lecturas a Gabo.



Reconoció que, en ocasiones, el lector puede confundirse para entender los caminos que toman "los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía". Sin embargo, recalcó que es parte del encanto de sumergirse en la historia.

"Perderse y sucumbir a la maestría de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico", aseguró la intérprete de canciones como New Rules, Levitating, Don't Start Now.

Finalmente, la cantante Dua Lipa se refirió a las reflexiones que le dejó la lectura de Cien años de soledad. "Me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad. Es irresistible".

Al ver la publicación de la estrella internacional, muchos colombianos reaccionaron celebrando la recomendación del libro que fue publicado por primera vez en 1967 y que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las obras más influyentes de la literatura en español.