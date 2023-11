Andrea Valdiri reveló con cuántos hombres ha estado: "Diablos, señorita"

El reciente divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma sigue generando debate en las redes sociales, donde los seguidores de ambos especulan sobre infidelidades u otros problemas en la relación. Recientemente, otro tema que tomó relevancia es la cantidad de parejas que ha tenido la bailarina.

Entre las reacciones por el divorcio, destacan las de varios seguidores que critican a Andrea Valdiri por terminar una nueva relación, señalando que se le han conocido muchas parejas.

Los internautas cuestionan cuántos hombres han pasado por la vida de la barranquillera, por lo que en redes sociales se hizo viral un video que la misma Andrea Valdiri publicó tiempo atrás, en medio de su pelea con su expareja y padre de su hija, Lowe León, y en el que revelaba cuántas parejas sexuales ha tenido.

"Hablemos del pasado, machi qué te cuento de mi pasado, me he comido 500 pich@s", aseguró la bailarina frente a la cámara, mientras estaba en la piscina. Añadió que "he hecho y deshecho y, gracias a todo lo que he hecho, soy la mujer que soy hoy en día".

El video se ha revivido en medio de su separación con Felipe Saruma como una broma hacia el influenciador, que se mostró conmovido hasta las lágrimas en sus redes sociales luego del divorcio.

"No, pues que orgullo", "me gusta su honestidad", "Diablos señorita", "Qué honor", "Ella se siente orgullosa de eso", "Un gran ejemplo para otras mujeres", "¿Esa es su ídolo?", se lee en varias reacciones al video.

Cabe recordar que Andrea Valdiri confirmó su divorcio señalando que "yo tuve un matrimonio super lindo con Saru, todas las personas me preguntan, algunos especulan. Está mal si uno habla, mal si no habla. Lo que aprendí en este matrimonio es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es entre dos personas y las decisiones las toman entre dos personas".

La bailarina agregó que "sí hay amor, sí hay, el amor existe, pero hay cosas que no son negociables y hay cosas que no voy a tolerar, por ejemplo, la hipocresía, eso no va en mí".