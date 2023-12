Andrea Valdiri y Felipe Saruma se reencontraron tras su separación: ¿se la llevan bien?

El divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma sigue dando de qué hablar en las redes sociales. A pesar de que la pareja terminó su relación luego de año y medio de matrimonio, su vida como creadores de contenido los sigue uniendo. Es por eso que recientemente compartieron el encuentro que tuvieron.

Andrea Valdiri compartió en sus historias de Instagram lo que hizo en una jornada laboral llena de varias grabaciones. La influenciadora barranquillera mostró varios de los momentos que vivió junto a su equipo de trabajo creando diferentes videos.

Lo que más llamó la atención de los seguidores de la bailarina es que en el video publicado aparece Felipe Saruma, su ahora exesposo. El también creador contenido se ve aportando en el trabajo de la barranquillera, incluso dándole indicaciones para uno de las grabaciones.

A pesar de su reciente divorcio, Andrea Valdiri y Felipe Saruma demuestran que tienen una excelente relación y siguen apoyándose mutuamente en sus proyectos laborales. De hecho, se sabe que el próximo trabajo de Saruma es un cortometraje del que todavía se desconoce si es lo mismo en lo que estaba trabajando con Valdiri.

Publicidad

"Imagínense que todo el fin de semana con Juli nos la pasamos escribiendo un cortometraje... fue viernes, sábado, domingo, y el lunes en la mañana lo terminamos y estamos muy contentos, porque estamos haciendo la preproducción del proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso, porque es para cerrar el año", fue lo que reveló Saruma en sus redes sociales al respecto.

Cabe recordar que Andrea Valdiri confirmó su divorcio señalando que tuvo "un matrimonio superlindo con Saru".

"Todas las personas me preguntan, algunos especulan. Está mal si uno habla, mal si no habla. Lo que aprendí en este matrimonio es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es entre dos personas y las decisiones las toman entre dos personas", dijo la influenciadora en su momento.

Publicidad

La bailarina agregó que "sí hay amor, sí hay, el amor existe, pero hay cosas que no son negociables".

"Y hay cosas que no voy a tolerar, por ejemplo, la hipocresía, eso no va en mí", añadió.