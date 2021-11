Así fue la última entrevista de Sebastián Boscán con Noticias Caracol

Leonardo Zapata Bohórquez, más conocido por su seudónimo Sebastián Boscán, nació en Medellín en 1980. Al cumplir la mayoría de edad se radicó en Estados Unidos, donde inició sus estudios de actuación.

En el año 2000, regresó a Colombia y trabajó en cine, teatro y televisión. Hizo parte de importantes producciones como ‘Marido y mujer’, ‘El autentico Rodrigo Leal, ‘Escobar: el patrón del mal’ y ‘Loquito por ti’.

No obstante, el personaje de Leandro Santos en ‘Pasión de Gavilanes’ marcó un antes y un después en la vida del actor. Esto le dijo a Noticias Caracol en agosto de 2020:

“Gracias al director que me dejó ser creativo, que me dejó tomar del pelo, mamar gallo, como diríamos coloquialmente. Muchas de las cosas son propuestas por mí y soy medio enfermo con las escenas, entonces, me ponía los tacones, me ponía el vestido de cola para poder hacer la caída”.

“A Sebastián Boscán como actor le ha tocado hacer de todo. Así que yo simplemente me divierto, no hago otra cosa que jugar y para mí hoy, que es el día del actor, me siento feliz porque me paguen por hacer lo que más me gusta y jugar es eso: al vaquero, al bailarín, al modelo, al secuestrado”, agregó el actor.

Sebastián Boscán se destacó por su profesionalismo, compañerismo, generosidad, carisma y buen sentido del humor. Sus amigos y colegas lo despiden.

“Sebitas, usted siempre estará en mi corazón, gracias por ser mi hermano, mi amigo. Cómo nos divertimos y cuántas cosas tan bonitas vivimos que quedarán por siempre en mi alma. Feliz viaje bro y vuele, vuele muy alto”, expresó Giovanni Suárez, actor que interpretó a Benito en ‘Pasión de Gavilanes’.

“Un ser amoroso, respetuoso, libre. Yo no sabía de su enfermedad. Voy a despedirlo respirando con una sonrisa", afirmó la actriz Lorena Meritano.

El intérprete paisa hizo parte de más de 25 producciones de televisión y de una película en el 2006. Estuvo nominado a un premio India Catalina y a un TV y Novelas.

Boscán batallaba contra un cáncer de estómago desde hace algunos años y, en las últimas horas, con 41 años, su vida se apagó. Paz en su tumba.