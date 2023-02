Auron reveló que no volverá a hacer lives en varios meses: ¿qué le pasó?

Preocupados se encuentran los fanáticos de Auron , uno de los streamers de habla hispana más vistos en el mundo, luego de que anunciara que se iba a tomar unos días libres. Hace pocas horas, uno de sus colegas manifestó que no volverá a la plataforma Twitch, por lo menos, en los próximos meses.

Más notas sobre streamers: Ibai Llanos, el streamer español amigo de Messi que la rompe en redes sociales

El pasado 6 de febrero de 2023, Auron hizo un stream bastante corto, en el que les dijo a sus fanáticos que se iba a tomar unos días de descanso para estar con su familia y despejar la mente.

“Voy a tomarme unos días libres, no me voy a ir 5 años, no sé si me voy a ir una semana, tres días, un mes, no lo sé. No quiero ponerme fecha. Voy a descansar un poco, vamos a estar tranquilos”, dijo en su último stream.

Lo anterior se dio luego de que Auron y su novia, Biyín, fueran tendencia en las redes sociales por trinos de hace años en los que, al parecer, hacían humor negro y se metían con temas bastante sensibles.

Publicidad

En la noche de este 9 de febrero de 2023, el streamer salvadoreño Komanche aseguró que habló con Auron y este le dijo que no iba a volver a la plataforma por un largo tiempo; además, que tampoco iba a participar de los Squid Games 2.

“Lastimosamente, amigos, Auron ha decidido desvincularse de los Squid Games 2. Esto porque, bueno, está teniendo problemas ahorita y no podrá prender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia y no podrá estar con nosotros en el evento de presentación. No va a estar y pues, espero que todo se arregle pronto”, expresó Komanche.

Mensaje de Auron para los Auroners y lo de Squid Games de Komanche (versión larga). 💔🫂



Aparte del video, Komanche le había sugerido a Auron de retrasarlo hasta que estuviera preparado (él), pero Auron indicó que no y que el proyecto debe seguir.



Apoyémoslo cuando salga! 🤍 pic.twitter.com/uRhRWNOXKS — ☀️ (@ISuunwho) February 9, 2023

Más sobre Auron

Auron habló de la nueva canción de Shakira y Bizarrap. El streamer manifestó que le gustó la canción y que Gerard Piqué disfrutaba ser el centro de atención.

Publicidad

En su más reciente transmisión en Twitch, emitido el 12 de enero de 2023, Auron recalcó que la canción de Shakira está lejos de frustrar al padre de sus hijos, Gerard Piqué.

“A Piqué le va a seguir yendo bien y va a tener una audiencia que lo flipas en la Kings League y no va a dejar de irle bien en la vida. ¿RIP? Musicalmente hablando, sí, pero a Piqué le seguirá yendo bien”, sostuvo el streamer Auron.