Billie Eilish confirma que le gustan las mujeres: "¿No era obvio?"

A mediados del mes de noviembre Billie Eilish se convirtió en noticia al revelar en una entrevista que se siente más atraída hacia las mujeres que los hombres, noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Ante el revuelo que sus palabras causaron a nivel mundial, la cantante estadounidense se volvió a pronunciar al respecto señalando que no podía creer que las personas estuvieran tan sorprendidas. "¿No era obvio?", bromeó la artista de 21 años.

Billie Eilish salió del clóset y se confirmó parte de la comunidad LGBTIQ+ durante una entrevista con Variety. En una alfombra roja organizada por el mismo medio internacional, señaló que en el momento de su conversación con la revista no sabía que estaba anunciando públicamente su inclinación sexual.

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

"No sabía que estaba saliendo del clóset, pensé que era algo obvio. No me di cuenta de que habían muchas personas que no lo sabían", aseguró la cantante.

Añadió que cuando leyó el artículo y vio los titulares de otros medios hablando sobre su gusto por las mujeres, "pensé: 'oh, creo que salí del clóset. Está bien, genial'. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan".

Tras la alfombra roja, evento en el que Variety le dio un premio a la artista por su carrera musical, la cantante hizo una publicación en Instagram en la que pidió que la dejaran "en paz" con el tema y criticó a la revista por darle relevancia a su sexualidad.

"Gracias a Variety por el premio y también por sacarme del closet en la alfombra roja a las once de la mañana, en vez de hablar de cualquier otra cosa que importe", empezó señalando Billie Eilish.

Luego aclaró que "me gustan los chicos y las chicas" y pidió que la dejaran en paz con el tema de su sexualidad. "Literalmente, ¿a quién le importa?", cuestionó señalando que estaba en el evento para promocionar su nueva canción What Was I Made For.

¿Qué dijo Billie Eilish sobre su gusto por las mujeres?

En su entrevista, lo que la artista de 21 años dijo es que suele sentirse más interesada por las personas de su género.

Billie Eilish reconoció que las mujeres le "encantan como personas". "Me atraen como personas. Me atraen físicamente", expresó.