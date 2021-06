Cantante colombiano Miloh inició con pie derecho en 'La Voz México'

El cantante colombiano Miloh inició con pie derecho su participación en ‘La Voz México’. El paisa conquistó el oído de Miguel Bosé, uno de los 4 entrenadores de este icónico concurso.

Miloh nació hace 25 años en Rionegro, Antioquia, inició en el coro Soul Gospel Medellín. Ha cantado en conciertos de Sebastián Yatra, Piso 21 y Carlos Vives, y en su canal de YouTube hace covers de artistas como Luis Fonsi.

Confiado en su talento se inscribió, preparó maletas y viajó a México para participar en ‘La Voz’, donde conquistó el oído de Miguel Bosé en las audiciones a ciegas, al ser el primero de los tres entrenadores que giraron su silla.

"Me emocioné bastante, traté de no dejarme llevar mucho de la emoción porque tenía que continuar con la canción pero se me aceleró el corazón impresionante al ver que era Miguel Bosé el que estaba dándome su aprobación y el que estaba diciéndome sí, bienvenido a La Voz y bienvenido a mi equipo", comentó.

El artista resalto los falsetes de Miloh, el tono y fue evidente que él quería al colombiano en su equipo.

“Estupenda afinación, muy bonito color”, dijo el español durante la audición a ciegas de Miloh.

“Sus palabras fueron motivadoras, habló de aspectos técnicos de mi voz, me dio sugerencias, también resaltó las virtudes que para él fueron visibles y eso se queda en mi corazón”, recordó.

Un buen inicio para este paisa, que aspira a llegar a la final del concurso musical de la mano de Miguel Bosé.