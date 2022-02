“No se pongan biopolímeros”: contundente mensaje de La Segura tras someterse a segunda cirugía

Natalia Segura, más conocida como La Segura , envió un mensaje a sus seguidores después de someterse a una segunda cirugía para retirar los biopolímeros que se implantó en los glúteos.

En el video se puede observar a La Segura recién salida de la intervención quirúrgica y algo sedada. Pese a eso, la vallecaucana quiso concientizar a sus seguidores acerca del daño que le han hecho los biopolímeros.

“No se pongan biopolímeros, yo ya voy por mi segunda cirugía y no me gusta. No se pongan biopolímeros por favor”, dijo La Segura un tanto adolorida.

Vale la pena recordar que La Segura lleva varias semanas enfrentando algunos procesos de salud y, por ello, ha decidido alejarse de las redes sociales.

