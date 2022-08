¿Epa Colombia lava plata? Escuche lo que dijo una examiga de la empresaria

Una polémica se generó en las redes sociales luego de que Yoli Álvarez, influenciadora, asegurara que Epa Colombia sí lava plata. Cabe resaltar que las dos sostuvieron una amistad en el pasado, pero ese vínculo se rompió y ya no mantienen ningún tipo de comunicación.

“Esta pregunta me la han hecho ustedes, los medios de comunicación, el perro y el gato”, aseguró Yoli Álvarez.

Posteriormente afirmó que Epa Colombia si habría incurrido en esa práctica hace años: “Yo creí que lavar dinero era hacer billetes falsos, pues yo no sabía nada de eso. Pero por lo que me explicó una abogada y por lo que viví, escuché y vi en el tiempo en el que estaba con ella puedo decir que sí”.

Posteriormente, la influenciadora manifestó que desconoce cómo Epa Colombia lleva sus negocios actualmente: “Ahora, como no sé nada de ella, entonces no puedo decir lo mismo. Ahora te puedo decir que no sé. En el tiempo en el que estaba con ella, sí”.

En septiembre de 2021, Epa Colombia reiteró que no incurrió en esa práctica y que todos sus negocios están dentro de lo lícito: “Cualquier persona puede venir a investigar mi empresa, a mirar, que todo se está haciendo bien, yo compro y vendo con IVA, yo todo lo tengo al día”.