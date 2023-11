Francy fue víctima de ladrones dos veces en un mismo día: "Me dio mucha rabia"

La cantante de música popular Francy está indignada con la inseguridad de la que fue víctima por partida doble en un solo día. La artista reveló que una salida en su carro por las calles de Pereira la dejó sin varias partes del vehículo.



En diálogo con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, la cantante popular denunció que en un solo día los amigos de lo ajeno le robaron importantes partes de su automóvil.

"Estaba esperando en una rotonda el poder pasar y llega un chico de la nada, y se ha tirado y me arrancó la tapa de la gasolina", reveló Francy, cuyo nombre de pila es Francia Helena Hernández Ríos.

La intérprete de Que hablen de mí señaló que el joven tuvo una "agilidad increíble" para quitar la tapa en un segundo, por lo que ella no pudo reaccionar y agregó que "me dejó destruida esa parte".



Pero eso no fue todo, la cantante de música popular señaló que, ese mismo día, otros ladrones la dejaron sin otra parte importante de su carro. Los hechos ocurrieron horas más tarde, cuando dejó su vehículo parqueado en un sitio público mientras realizaba unos trámites. Al salir, al carro le faltaba uno de los espejos.

Publicidad

"Salí de un lugar y dejé mi carro parqueado allí, cinco minutos. Cuando salí me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta", denunció Francy. Bastante indignada, la artista que vive en esa ciudad resaltó que "me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado, eso no debe pasar".

Francy resaltó que a lo largo de su vida en Pereira siempre ha pensado que la ciudad es tranquila, "pero están pasando muchas cosas". Agregó que, a pesar de ser una figura pública, no ha considerado necesario contratar seguridad privada.



"No ando con alguien que me esté cuidando porque siempre ando normal, en la calle, como andan todas las chicas de acá, las mamás, yo ando siempre confiando en mi hijo, volteando pa’ un lado y pal’ otro cuando tengo que salir a hacer vueltas. Salgo muy poco, salgo solo a lo que necesito", aseveró.