Hermano de Sara Uribe fue drogado y robado en Medellín: “Nos querían matar”

El pasado viernes 20 de abril, el hermano de Sara Uribe fue víctima de la delincuencia en Medellín. Él mismo contó en sus redes sociales lo sucedido.

Thomas Uribe compartió en sus historias de Instagram la terrible experiencia que él y un grupo de amigos con el que estaba departiendo vivieron.

“Tengan mucho cuidado en el Parque Lleras de El Poblado, se los digo de corazón. El viernes me escopolaminaron a mí y a todos mis amigos, nos robaron todo. Gracias a Dios nos pudimos escapar, no sé cómo, pero Dios es muy grande. No estaría contando la historia, nos querían matar”, escribió el hermano de Sara Uribe.

Además, compartió una fotografía en la que se le ve la cara bastante golpeada y sangrando.

“Esto lo cuento para que muchos de ustedes tengan mucha precaución, no salgan solos, no le reciban nada a nadie. Cuídense mucho”, puntualizó Thomas.

Sara Uribe, por su parte, lamentó que este tipo de situaciones estuvieran ocurriendo en Medellín y contó que fue una situación muy angustiante para su familia.