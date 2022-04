Interpretar a Beatriz significó mucho para Coraima Torres en Las Villamizar: ¿por qué?

La escena de la muerte de Beatriz Villamizar fue desgarradora y decisiva en la historia de Las Villamizar, que apenas comienza en el Canal Caracol. La actriz Coraima Torres le contó a Show Caracol lo que significó para ella.

En el primer capítulo de Las Villamizar se vio a Beatriz Villamizar como una mujer amorosa, entregada a su familia y de armas tomar.

“Para una mujer de su época, es una mujer que establece muy bien cuáles son sus límites y lucha por ellos. Obviamente, pues termina pagándolo muy costoso, muy caro, pero eso es lo que también le está enseñando a sus hijas, que como mujeres también la van a ver difícil y cuesta arriba”, expresó Coraima Torres.

Es que sí lo pagó muy caro, pues el coronel Montenegro se obsesionó con ella y la mató delante de sus tres hijas.

“Beatriz me deja una sensación de agradecimiento, me deja mucho afecto, mucho cariño y me deja la gran experiencia de la gente con quien trabajé”, añadió la actriz.

Esa dolorosa pérdida representó retos para la intérprete.

“Es cierto que está en un momento de peligro, un momento límite, pero ella es muy valiente, ellas saben que sus hijas están corriendo peligro, pero siempre mantiene la compostura y siempre es digna ante el momento”, declaró Coraima Torres.

La pregunta que se hacen los televidentes es si ahora Beatriz Villamizar hará parte de los recuerdos de la familia.

“No les voy a decir nada, pero lo que sí van a ver es a estas tres mujeres de su tiempo muy fuertes, muy calientes, muy decididas y con ganas de defender siempre lo que sienten”, agregó la intérprete.

Esta historia apenas comienza, así como las emociones y las sorpresas en Las Villamizar. La serie se estrenó el pasado lunes, 18 de abril de 2022, y se emitirá en las noches por el Canal Caracol.