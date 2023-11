Jessica Cediel recibe críticas por video orando y con poca ropa: "Pero qué necesidad"

Jessica Cediel es blanco de críticas luego de que realizara una publicación mostrando el momento en el que, de rodillas en la sala de su casa, hacía una oración. El detalle que genera polémica y cuestionamientos de los internautas es que lo efectuó usando una pequeña pijama.

Desde hace varios meses la transformación espiritual de Jessica Cediel da mucho de qué hablar a sus críticos en redes sociales, especialmente por las opiniones que comparte la famosa presentadora y otras publicaciones en las que luce poca ropa, lo que para muchos es incoherente con lo que predica en sus reflexiones.

En una de las publicaciones más recientes de la bogotana de 41 años, en su perfil de Instagram se le ve luciendo una camiseta semitransparente y un short mientras realiza una oración. "De rodillas ante el rey. Y sí, esta soy yo. Esta es la Jessica que tal vez no están acostumbrados a ver… pero déjenme decirles que, sin esta Jessica íntima, la figura pública de Jessica Cediel que ustedes conocen no sería nada".

Cediel señaló en la descripción del video que gracias a su cercanía con Dios ha podido superar difíciles momentos de los que sus más de 10 millones no se han enterado. "Recuerden que cada uno de nosotros lleva su propia carga, así que seamos más misericordiosos a la hora de juzgar".

Publicidad

También agregó que "yo no digo que todo el mundo debe pensar o creer lo que yo creo, no se confundan. Cada quien es libre. Pero sí les aseguro que desde esta posición pública en la que Dios me puso sí COMPARTIRÉ MI FE CON ORGULLO!".

Con más de dos millones de visualizaciones, el video de Jessica Cediel dividió opiniones en las redes sociales. Algunos aplauden su nuevo estilo de vida y otros critican que convierta su momento de fe en algo para ganar vistas, especialmente luciendo poca ropa.

"Pero el espacio con Dios es sublime, intimo, no hay necesidad de grabarse y subirlo a las redes", "Voy a orar … a espera primero pongo el celular a grabar", "Se le marcan sus pezo... ay no, Dios es todo pero qué necesidad", "Dios dice hija mía ponte un sostén, para que nos concentremos", "La oración debe ser con Dios, cuando se vuelve show se llama marketing", se lee en varias reacciones al momento publicado por la famosa.