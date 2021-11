La Liendra responde a quienes lo tildan de feo: "Yo me amo como soy"

La Liendra , el famoso creador de contenido colombiano, respondió en Instagram luego de una publicación que hizo en TikTok donde lo tacharon de "feo".

El influenciador, hasta el momento, se había tomado los comentarios con mucho humor, pero no aguantó más cuando internautas comentaron que su novia estaba “ciega” por estar con un hombre "feo"

“Ella (Dani Duke) no está ciega, tiene una vista 360 porque vio cosas en mí que usted no vio. En pleno 2021 y las mujeres aun fijándose y juntándose con un hombre porque es lindo, no, ya no estamos para eso”, respondió La Liendra.

Agregó que, aunque no es un hombre lindo para muchos, es un trabajador y guerrero de la vida.

“Es mejor ser buena persona que ser lindo. Tal vez soy feo, pero tengo más cosas en la vida que me hacen resaltar como persona que ser lindo, soy un feo camellador (…) la mujer que me tenga en su vida es porque soy un tipo trabajador, tengo mis cositas, juicioso y quiero salir adelante. La belleza no es un problema cuando la admiración es primero”, expresó La Liendra.

Publicidad

Además, contó que es un hombre muy seguro de lo que es y que se acepta tal cual.

“Yo me amo tal y como soy, así que si usted me parara al lado la persona más linda que usted conoce, yo tendría mil veces más seguridad que esa persona porque ya me acepté tal y como soy”

“Yo no busco ser lindo, yo busco ser productivo, aportar y salir adelante con mi familia”

La Liendra hizo una reflexión de más de cuatro minutos e invitó a sus seguidores a no fijarse en el aspecto físico de las personas.

“Si se van a juntar con una persona que sea porque es un man que quiere salir adelante, que es trabajador, juicioso, que le sume a su vida. La belleza se acaba y con eso no se paga arriendo. De qué vale tener al más lindo del barrio si le pega. De qué vale tener al más lindo de la ciudad si no trabaja. Invito a las personas a fijarse más allá del físico”.