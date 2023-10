La millonada que habría pagado Pipe Bueno por el anillo de compromiso para Luisa Fernanda W

El pasado lunes, 23 de octubre de 2023, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se comprometieron en medio de un viaje a Dubái. La pareja compartió algunas fotos y el video de cómo el cantante preparó toda la sorpresa.



En el video publicado por el cantante se puede ver que el artista preparó cada detalle del viaje para que Luisa no se diera cuenta de lo que le esperaba. Entre esos detalles estuvo la compra del anillo en una lujosa tienda.

Pipe Bueno no llevaba el anillo desde Colombia, sino que se escapó un momento de su pareja para ir a conseguir el diamante con el que más tarde sorprendería a la madre de sus dos hijos. Según se vio en la grabación, el cantante fue a Tiffany & Co, una lujosa joyería estadounidense.

Cuando ingresa a la tienda, una persona le pregunta al famoso qué clase de compra planea hacer, a lo que él responde "algo que se merece Lu hace rato". Se ve que al artista le presentan varios anillos de compromiso hasta que él se decide por uno.

Aunque no es claro por cuál se decide el artista, cuando ya le da la sorpresa a Luisa Fernanda W, ella muestra a más detalle el diamante. Según lo que se puede apreciar, es probable que el anillo sea uno de compromiso Tiffany Novo redondo brillante con alianza en platino y diamantes pavé.



Esta información se ve en la página oficial de la lujosa tienda de joyería, en la que tiene un valor aproximado de 53.000 euros, lo que son aproximadamente 240 millones de pesos colombianos.

Publicidad

De camino al lugar, los dos famosos hicieron una ronda de preguntas entre ellos en el carro. Entre esas, Pipe Bueno le cuestionó a su pareja si había dudado en viajar hasta Dubái.

Tras el compromiso, la famosa presumió su anillo de diamante en las historias de Instagram. "Estoy en el aeropuerto con mi anillo, te amo, mi amor", expresó la famosa. La mamá de Máximo y Domenic también le confesó a su pareja que no se imaginaba lo que iba a pasar.

"Nunca me lo sospeché, además porque, si lo hubiera sospechado, no saben cómo me hubiera arreglado", agregó la influenciadora, reconociendo que se fue relajada porque después de esa comida tenían el vuelo de regreso.



Luisa Fernanda W señaló que sí dudo del viaje. "Lo dudé, no pensaba venir, pero qué bueno que tomé la decisión de viajar contigo porque al ver todo en tus historias me hubiera arrepentido", dijo.